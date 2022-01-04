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Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı

04.01.2022 17:46
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları asayiş, uyuşturucu ve genel güvenlik operasyonlarında 237 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları asayiş, uyuşturucu ve genel güvenlik operasyonlarında 237 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 143 aranan şahıs yakalandı, 35 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 34 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 470 adet fişek, 52 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 182 adet kartuş,16 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 94 şahıs gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 44 gram kubar esrar, 159 adet sentetik uyuşturucu hap, 69 gram metamfetamin, 677 litre içki, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı
Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı

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Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de son 1 haftada 237 şahsa gözaltı - Son Dakika
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