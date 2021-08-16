Üye Girişi
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı - Son Dakika

Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı

16.08.2021 17:04
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 81 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 81 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 09-15.08-2021 tarihinde yapılan 36 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Sındırgı, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Havran ve Burhaniye İlçelerinde 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 53 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 47 gram esrar maddesi, 3 bin 452 adet sentetik ecza hap, 2 bin 13 adet ecstasy hap, 2.037 gram bonzai, bin 153 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi..

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 92 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, bin 476 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 16 gram metamfetamin, bin 8 adet bandrolsüz kitap, 14 adet kazı malzemesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı
Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı 16:59 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü
Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu 16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez 16:00 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı 15:41 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Son Dakika Haberleri
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
16:48 Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı
16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
16:36 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü
16:33 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
16:23 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
15:59 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı         
16:40
Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu         
16:34
Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak         
16:24
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 17:09:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de son 10 günde 81 şahsa gözaltı uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement