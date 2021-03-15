Balıkesir'de son 3 günde 46 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları uygulamalarda 46 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait bin 524 adet fişek ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 12-13- 14 Mart 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahsı yakalarken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 524 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR