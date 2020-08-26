Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın - Son Dakika

Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın

Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.

Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın, System.String[]

Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F.'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi. İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu. - BALIKESİR

Altıeylül, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım         
15:53
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi         
08:48
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 19:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei