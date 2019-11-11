Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı

Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya üzerinden bekçilere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya üzerinden bekçilere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, sosyal medya sitelerinde sahte hesapla Edremit bölgesinde görev yapan bekçilere hakaret içeren paylaşımları yapan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan M.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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