Balıkesir'de sosyal medyadan bekçilere hakaret eden kişi yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya üzerinden bekçilere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:06 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya üzerinden bekçilere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, sosyal medya sitelerinde sahte hesapla Edremit bölgesinde görev yapan bekçilere hakaret içeren paylaşımları yapan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Ekiplerce gözaltına alınan M.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ucuz tepsi almak isteyen baklavacılar dolandırıldı Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti