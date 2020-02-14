Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski HDP Edremit İlçe Başkanı Hürriyet K. (42), eski HDP üyesi Abdulbari K. (65), Nurettin A. (40), Reşat G. (40) ve Şevket B'nin (47) sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi.


Ekipler, düzenledikleri operasyonda Nurettin A, Reşat G. ve Şevket B'yi gözaltına aldı.

Eski HDP Edremit İlçe Başkanı Hürriyet K. ile eski HDP üyesi Abdulbari K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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