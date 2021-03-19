Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika