Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi. Terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.

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