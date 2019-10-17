Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

1 saat önce

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DAEŞ propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama, System.String[]

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DAEŞ propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütü propagandası yapan bir şahıs yakalandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Y.Y. bugün adliyeye çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan Y.Y. terör propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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