Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika

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Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
6 saat önce
Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Balıkesir'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Kentte, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira nakdi destek ödeniyor.
PTT'de yaşanan yoğunluk nedeniyle destek ödemeleri, vatandaşların adreslerine giden PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:18 Kaynak: AA
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