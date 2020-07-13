Balıkesir'de spor vakti - Son Dakika

Balıkesir'de spor vakti

Balıkesir halkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler eşliğinde Atatürk parkında ve tenis kortlarında müzik eşliğinde spor yapıyor.

Balıkesir halkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler eşliğinde Atatürk parkında ve tenis kortlarında müzik eşliğinde spor yapıyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu, boğazı düğümlendi


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Balıkesirli vatandaşlara Atatürk Parkı ve Tenis Kortları noktasında uzman antrenörler eşliğinde, sosyal mesafeye dikkat edilerek "Hareketine Alan Aç" sloganıyla sabah 08.30-10.00 ve akşam 18.30-19.30 saatlerinde hizmet veriyor.


Sporu Balıkesir'in tamamına yayılmasını ve daha fazla vatandaşın spor yapmasını amaçlayan Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda, antrenörler tarafından düzenlenen " Hareketine Alan Aç" sloganıyla başlatılan sabah ve akşam sporu faaliyetlerine ilgi artıyor.


Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen ve katılanların uzman eğitmenler eşliğinde, sportif faaliyetler yaptığı sabah ve akşam sporları uygulaması Altıeylül Atatürk Parkı ve Tenis Kortlarında sporseverleri bekliyor. Hafta içi her gün sabah 08.30-10.00 ve akşam 18.30-19.30 saatlerinde vatandaşlara spor egzersizleri yapılmaktadır. Etkinliklere katılanlar, grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları spor faaliyetlerine yürüyüş, koşu, step-aerobik, pilates ve cimnastik gibi branşlardan oluşan spor aktivitelerini gerçekleştiriyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması da etkinliğe ilgiyi arttırıyor.


Sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmeyi ve Balıkesir de yaşayan tüm vatandaşlarımıza spor yaptırmayı hedeflediklerini belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu parklarda, rekreasyon alanlarında her sabah ve akşam ücretsiz olarak spor faaliyetlerini arttırarak devam edeceklerini söyledi. Halkımızın sporu yaşamanın bir parçası haline getirmesini amaçladığını belirten Arıcıoğlu tüm Balıkesirli vatandaşlarımızı yapılan spor faaliyetlerine davet etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'de spor vakti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:26:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de spor vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]