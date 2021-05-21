Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor - Son Dakika

Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor

21.05.2021 15:30

Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor Gömeç ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı'nın başlattığı Burhaniye ve Gömeç'te dalış turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında 1.Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu başladı.

Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor

BALIKESİR - Gömeç ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı'nın başlattığı Burhaniye ve Gömeç'te dalış turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında 1.Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu başladı. İlçenin Kızko sahilinde başlatılan sempozyum da, 2'si yabancı 10 heykeltıraş Marmara mermerinden heykel yapmaya başladı.

Gömeç'te düzenlenen 1.Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu'nun açılışı ilgi görürken, yaklaşık bir ay sürecek heykel yapım çalışmaları da başladı. Sempozyumun açılışını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam birlikte yaparken, mermer heykellerin yapımı da Yücel Yılmaz ve Mehmet İrem Himam tarafından başlatıldı. Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı'nın başlattığı projeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi., Marmara Adalar Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Bandıma On Yedi Eylül Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı da destek verdi. İlgili paydaşlarla Burhaniye ve Gömeç Dalış Turizmini Geliştirme İşbirliği imzalanırken, Gömeç'te başlayan heykel çalışmalarının bir ayda tamamlanacağı ve sonrasında da heykellerin belirlenen alanlara atılacağı kaydedildi. Getirilen Marmara mermerlerinde ilk oyma çalışmasını da, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam tarafından başlatıldı. Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir'de turizmi çeşitlendirmek için çalıştıklarını anlatırken, proje de emeği geçenleri kutladı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, heykel sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu anlatırken, yöreye daha çok turist beklediklerini söyledi. Projeyi hayata geçirmekten mutlu olduklarını anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel," Paydaşlarımızla birlikte alternatif turizmi geliştirmek için yola çıktık. Bölgemize atılmak üzere yapay resifler hazırladık. Gömeç'te de denize atılacak heykellerin yapımına başlandı. Hazırlanacak heykelleri önümüzdeki günlerde denizle buluşturacağız. Burhaniye ve Gömeç'te alternatif turizmi geliştirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı da " Bugün Gömeç Sualtı Heykel Galesi Sempozyumu'nun açılışını yaptık. Gömeç'te çok güzel bir deniz var. Burada heykellerin atılacağı alanı belirledik. Belki de Türkiye'nin en donanımlı heykel galerisi olacak. Turizmi çeşitlendirmek lazım. Buraya Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor.. Bu kadar insana bizim yazlık evlerinin dışında deniz ve kumun dışında çeşitli alternatifler sunmamız lazım. Bunların en başında da dalış turizmi geliyor. Su altı turizmini geliştirmek için çeşitli yerlerde dalış alanları yapmamız gerekiyor. Gömeç'te şu anda Sualtı Heykel Galerisi yapılıyor. Balıkesir'in değerlerini suyun altına indiriyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden insanlar buraya gelip dalacaklar. Resim ve görüntü çekecekler" dedi. Heykeltıraş Özlem Şengönül ise," Heykeltıraşım. Aynı zamanda Gömeç Heykel Sempozyumu'nun küratörlüğünü yapmaktayım. Bu yıl ilkini düzenliyoruz. Yaptığımız bu proje, dünyada tek olma özelliğine sahip. Bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Doğal Marmara mermerinden Ege denizaltı müzesini başlatılıyoruz. Çok heyecanlıyız.10 sanatçımız var. Bunlardan 2'si yabancı. 8'i de Türk. Toplam 10 eser bırakacağız Gömeç'imize. Umarım keyifli bir ay geçireceğiz" dedi.

Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor
Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor
Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor
Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor

Balıkesir, Türkiye, Heykel, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Sualtı Mermer Heykel Galerisi kuruluyor - Son Dakika


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