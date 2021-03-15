Balıkesir'de Şubat ayında bin 731 konut satıldı - Son Dakika

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Şubat ayında bin 731 konut satıldı. Çanakkale'de 738 konut satılırken, Balıkesir ve Çanakkale'de konut satışlarında artış tespit edildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de 2021 Şubat ayında bin 731 konut satıldı. TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de 2021 Ocak ayına göre artarak ile bin 731 konut satılırken, Çanakkale'de artış göstererek 732 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayın da önceki Ocak ayına göre artarak, 81 bin 222 oldu. Balıkesir'de bir önceki aya göre artış ile bin 731 konut satılırken, Çanakkale'de de artarak ile 732 konut satıldığı" açıklandı. - BALIKESİR