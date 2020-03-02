Balıkesir'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon

6 saat önce

Balıkesir ve Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ihaleye fesat karıştırmak ve silahlı suç örgütü kurmak iddiasıyla 10 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon, System.String[]

Balıkesir ve Bandırma ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ihaleye fesat karıştırmak ve silahlı suç örgütü kurmak iddiasıyla 10 şahıs gözaltına alındı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, "Silahlı suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli yağma, tehdit, yaralama, ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı yapmak, tefecilik, ruhsatsız silah kullanma ve bulundurma" suçlarından dolayı 10 şahıs gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren teknik takip sonucunda Balıkesir ve Bandırma ilçelerinde Özel Hareket polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı suç örgütü kurdukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.


Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 kişiyi adreslerinde yakaladı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet 9 mm ve 7.65 çapında olmak üzere farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 45 adet 9 mm çapında mermi ve 11 adet 7.65 çapında mermi, 1 adet pompalı av tüfeği ve bu tüfeğe ait 38 adet fişek, 1 adet kelepçe ve 1 adet el telsizi, 295 bin lira nakit, isimli ve isimsiz piyasa değeri 4 milyon lira olduğu düşünülen çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası
Hamsinin fiyatı 35 lira ile rekor kırdı Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı 5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de suç örgütüne operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]