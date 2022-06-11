Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

11.06.2022 00:10
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti ile resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda engelli ve yaşlı vatandaşlar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek SGK ve kamu kuruluşlarını zarara uğratan, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasa süren organize suç örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi tutuklandı. Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın konu ile ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika
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