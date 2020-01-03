Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.


Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe aldı.


İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.


Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, iki ruhsatsız tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirdi.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı FLAŞ

Son Dakika Haberleri
18:05 Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti - Son Dakika
18:05 BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika
18:04 Sivaslı çocukların "balona binme hayali" Kapadokya'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
17:59 Kediler üşümesin diye yuva yaptılar - Son Dakika
17:59 Yayladağı'nda "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" projesi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:10:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]