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Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu

10.02.2022 15:43

Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulunduBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu.

Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu.

Edinilen Bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kenarında bulunan setlerin üzerinde üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığının bildirmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipleri Mustafa Acar'ı yüzü koyun ve hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Şahsın ilk kontrolünde yüzünde düşmeye bağlı bir yaralanma olduğu görüldü. Konuyla ilgili olarak olay yerinde sağlık ekipleri çağırıldı. Yapılan muayene Acar'ın ölmüş olduğu tespit edildi. Mustafa Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu
Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu
Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu

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Balıkesir, Altınkum, Edremit, Dalyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de şüpheli ölüm... Sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu - Son Dakika
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