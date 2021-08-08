Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı. Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı. Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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