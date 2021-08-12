Balıkesir'de sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesiyle bir kadının ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı, Çuğra sahilinden denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e çarparak ölümüne yol açtığı iddia edilen E.K'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeniden gözaltına alınan E.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen (46), Çuğra sahilinde 7 Ağustos'ta E.K'nin kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.