Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de süt üreticisine destek
Son Dakika Güncel Balıkesir'de süt üreticisine destek

Balıkesir'de süt üreticisine destek

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 200 üreticiye süt verimliliğini ve miktarını artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yaptı.

Balıkesir'de süt üreticisine destek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 200 üreticiye süt verimliliğini ve miktarını artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik desteklemelerin devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle 12 ilçedeki 200 üreticiye kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak ve süt verimini artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yapıldığı ifade edilerek, böylelikle üreticinin tohum ihtiyacının yüzde 50'sinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çiftçilerin yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Balıkesir, süt üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan bir şehir. Süt üretiminde artışı sağlamak, verimliliği artırmak ve çiftçimizin daha çok kar elde etmesini hedefleyerek protokolü imzaladık. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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