Balıkesir'de süt ve peynir kazanlarını çalan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, bir süt firmasından 2 süt kazanı ve 10 peynir üretim kazanı çalmak isteyen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köteyli Mahallesinde, kapalı bir süt ürünleri işletmesinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan jandarma ekipleri, işyeri ve çevresinde yaptıkları kontrollerde çaldıkları 2 süt kazanı ve 10 peynir üretim kazanını kamyonete yükleyen E.O, Y.Y, K.F. ve A.G'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.