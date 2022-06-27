Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.06.2022 11:43
Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 16 ECY 81 plakalı otomobil, Bandırma-Yeşilçomlu Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Y.D. ve otomobildeki 3 kişi, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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