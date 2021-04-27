Balıkesir'de tam kapanma öncesi hareketlilik - Son Dakika

- Balıkesir'de tam kapanma öncesi hareketlilik

BALIKESİR - Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 26 Nisan kabine toplantısı sonrasında açıklanan tam kapanmayla ilgili olarak Balıkesirli vatandaşlar karardan memnun olduklarını söyledi.

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlamadan önce Balıkesir'de sokaklar, caddeler, banka önleri, kuruyemiş satan işletmeler, giyim satan esnafların tezgahlarında yoğun vatandaş kalabalığı gözlendi, araçlarda caddelerde trafiğin yoğunlaşmasına ve zaman zaman sıkışmasına sebep oldu.

Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar 17 gün sürecek olan tam kapanmayla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Vatandaş Hüsniye Karaduman," Benim düşüncem zaten kapalıyız. Biz 65 yaş üstü ben çıkamıyorum, ben 5 aydır evden çıkmıyorum. Bak bugün çıktım artık herkes aklını başına toplasın ama artık yani bilmiyorum ne derece doğrudur bu kapanmanın bu kadar efendim artık ne derece doğru ne derece yanlış. Tamam, doğruluğu da var yanlışlığı da var yani şimdi herkes böyle kapanacak tamam da yani biz zaten kapalıyız. Valla çok mu oluyor acaba dedim bu şimdi bayram da kapanmak çok mu oluyor acaba dedim. Şimdi bayramda da gelip gitme olacak hastalıklar şey olacak o da doğru yani doğru buluyorum" diye konuştu. Vatandaş Mustafa Çakır'da, 17 günlük kısıtlamanın iyi olduğunu ifade ederek böylelikle vaka sayılarının düşeceğini belirtti. Vatandaş Halil Akbaş ise yasakların iyi olduğunu, bayramda da devam etmesinin iyi olacağını ve hastalığın bitmesini temenni ettiğini ifade etti.

Esnaf Yunus Barlin ise "Çok kötü oldu şimdi şöyle bir şey var, biz esnaf olarak bu Ramazan Bayramını bekliyoruz konfeksiyon işi yapıyoruz. Tam iş yapacağımız zaman bizim bir senemizi etkiliyor 17 günde kapanması bizi çok etkiledi, yani çok büyük bir kaybımız var. İnşallah bu koronavirüs tam kapanmadan sonra da vaka sayısı azalır yani bu kadar zahmete bu kadar çileye değer yani. Yoksa çok kötü hale gelir bu işler" diye konuştu.

HK-