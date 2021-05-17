Balıkesir'de tam kapanma sonrası cadde ve sokaklar doldu - Son Dakika

BALIKESİR'de, ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından, cadde ve sokaklar doldu. 17 günlük süreçte vaka sayılarının Balıkesir'de önemli ölçüde düştüğünü söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Normal günlük hayata geri dönebilmemiz için hastalığın kontrol altına alınması, vaka sayılarının daha da azalması gerekiyor" dedi.

Ramzan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma bugün sona erdi. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla, Balıkesir'de başta ana arterler olmak üzere büyük yoğunluk yaşanıyor. Özellikle banka önlerinde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Balıkesir Valisi Vali Hasan Şıldak, ramazan ayı boyunca uygulanan kapanma sürecinde Balıkesir'deki vaka sayılarında hissedilir bir düşüş yaşandığını belirtti.

Kurallara istisnasız uyulması gerektiğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah itibariyle tam kapanma dönemini tamamlayarak 1 Haziran 2021 Salı gününe kadar sürecek olan kademeli normalleşme dönemine başlamış bulunuyoruz. Etkili şekilde uyguladığımız tam kapanma tedbirleriyle birlikte vaka sayıları ilimizde önemli ölçüde düştü. Ancak normal günlük hayata geri dönebilmemiz için hastalığın kontrol altına alınması, vaka sayılarının daha da azalması gerekiyor. Bu nedenle Balıkesir olarak önümüzdeki iki haftayı yine çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için; kuralları istisnasız uygulayalım. Maske ve mesafeden taviz vermeyelim. Ziyaret yapmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Zorunlu değilse dışarıda bulunmayalım. Alışverişimizi en hızlı şekilde yapalım. Salgının kapalı ortamlarda, kalabalık yerlerde yayıldığını hatırlayalım. Balıkesir'in en kısa sürede normal hayata dönmesi için hep birlikte sabırla gayret edelim. Bu konuda bütün değerli vatandaşlarımıza güvenim tamdır. Her bir vatandaşımıza anlayış ve dikkatleri için bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."