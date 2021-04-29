Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak - Son Dakika

Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak

29.04.2021 12:26
Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu akşam 19'dan itibaren başlayacak olan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan Tam Kapanma Döneminin de il genelinde çok sıkı denetim yapılacağını ve kapanma döneminde kuralları istismar edenlere göz yumulmayacağını açıkladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu akşam 19'dan itibaren başlayacak olan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan Tam Kapanma Döneminin de il genelinde çok sıkı denetim yapılacağını ve kapanma döneminde kuralları istismar edenlere göz yumulmayacağını açıkladı.

Salgın hastalıkta yaşanan yüksek vaka çıkışları sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge gereği 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında 81 İlde uygulanacak "Tam Kapanma Dönemi"nin Balıkesir için de büyük bir fırsat olduğunu belirten Vali Şıldak yaptığı açıklamada kurallara uyan, mücadeleye destek veren vatandaşlara şimdiden teşekkür etti.

Balıkesir'de ikamet eden vatandaşların yanı sıra il dışından gelerek söz konusu süreyi Balıkesir sınırlarında geçirecek olan kişilere de seslenen Şıldak kurallara uyulmasıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu. Alınan tedbirlere uymada denetimlerin etkisinin büyük olduğu bilindiğinden tam kapanma süresince denetimlerin aynı kararlılıkla Balıkesir'in her noktasında titizlikle devam edeceğini bildiren Şıldak bu sürenin vaka çıkışını ve hastalığın yayılımını en aza indirmek için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu vurguladı.

Vali Şıldak, "Kapanmada istismarlara göz yumulmayacak"

Vali Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Değerli Vatandaşlarımız, Bu akşam saat 19.00'dan itibaren "Tam Kapanma Dönemi" başlıyor. Bu dönemi, Balıkesir'in tedbirlere en iyi şekilde uyarak büyük bir fırsat olarak değerlendirmesi için hep birlikte hareket edelim. Gerek burada yaşayan gerekse diğer yerleşim yerlerinden gelerek bu kritik dönemi İlimizde geçirmekte olan vatandaşlarımızın tamamından kurallara samimi bir yaklaşımla uymalarını istirham ediyorum. Valilik olarak tedbirleri Balıkesir'in her noktasında iyi bir planlama, kararlı ve etkili bir denetim faaliyetiyle kapsamlı şekilde uygulayacağız. Kurallara bağlı kalarak bu zorlu mücadeleye destek veren, duyarlı olan bütün değerli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum." şeklindeki açıklamasıyla tam kapanma döneminde Balıkesir'de yoğun ve etkili denetim ve kontrol gerçekleştirileceğini, kuralların istismar edilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı, Hasan Şıldak, Balıkesir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak - Son Dakika


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