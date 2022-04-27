Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

27.04.2022 17:12
Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Soğanyemez Mahallesi 524. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine ne olduğu olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, boş arsada cesedi gördü. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin M. Akif Ersoy Ortaokulu'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan ve 2009 yılında istifa eden 40 yaşındaki Ali Yurga'ya ait olduğu tespit edildi. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili intihar olup olmadığı konusunda araştırma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu
Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu
Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta gerginliğin bitmediği sitede bu kez  silahlı kavga çıktı Esenyurt'ta gerginliğin bitmediği sitede bu kez  silahlı kavga çıktı Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir, Edremit, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement