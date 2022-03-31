Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü

31.03.2022 02:10
Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi binada başlayan ve daha sonra restorana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi binada başlayan ve daha sonra restorana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

???????Hacıyusuf Mahallesi Yalı Sokak'taki tescilli yapı statüsünde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın yanındaki restorana da sıçrayan yangın, bir hırsızlık olayı için bölgede inceleme yapan polis ekiplerince fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden TOMA'lar sevk edildi. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da yangın nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Olay sırasında metruk bina ve restoranda çökmeler meydana gelirken, yan binanın dış cephe kaplamaları da yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir, Bandırma, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:55 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
00:45 İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 02:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement