Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi binada başlayan ve daha sonra restorana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

???????Hacıyusuf Mahallesi Yalı Sokak'taki tescilli yapı statüsünde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın yanındaki restorana da sıçrayan yangın, bir hırsızlık olayı için bölgede inceleme yapan polis ekiplerince fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden TOMA'lar sevk edildi. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da yangın nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Olay sırasında metruk bina ve restoranda çökmeler meydana gelirken, yan binanın dış cephe kaplamaları da yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.