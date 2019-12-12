Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda Ö.K'nin, bazı obje ve sikkeleri internetten satmaya çalıştığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelinin ev ve aracında, çeşitli dönemlere ait 44 sikke, Osmanlı dönemine ait 10 obje, Yunan mitolojisini simgeleyen 8 madeni para, 6 adet çeşitli figürlerde takı ve obje ele geçirildi.

Eserlere el koyan ekipler, Ö.K'yi gözaltına aldı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden

Son Dakika Haberleri
01:20 İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi - Son Dakika
01:16 Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı - Son Dakika
01:10 İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır - Son Dakika
01:06 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
01:05 Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]