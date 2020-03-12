Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y, S.G, Z.B, M.A, I.G, C.T, I.Y, AFÇ, LD, M.D ve H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 767 sikke, haç şeklinde 2 kolye ucu, kabartmalı metal levha, yıldızlı kokart, 4 metal arama dedektörü ve 2 çapa ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Altay Bayındır ameliyat oldu Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Son Dakika Haberleri
03:26 Gabon'da ilk koronavirüs vakası görüldü
03:24 İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı Açıklaması
03:16 ABD'de havalimanlarında kullanılan yüz tarama teknolojisine yönelik dava açıldı
02:56 Libya'da Tacura Belediyesinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
02:46 ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 03:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]