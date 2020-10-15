Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit ilçesinde ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objeyi satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheliler M.A.K. ve D.D'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Aramada üzerinde Selçuklu Devleti'ne ait olduğu değerlendirilen simgeler bulunan tarihi bir obje ele geçirildi.

Tarihi eser olduğu düşünülen objeye el konuldu, 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.