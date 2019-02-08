Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu belirtilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi.

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'in  Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu belirtilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli M.P. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

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