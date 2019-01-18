Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

48 dakika önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi.

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.

Aramada, Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen "Yıldız Avcısı" heykeli bulundu.


Olayla ilgili A.A. ve A.D. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:43 Kaynak: AA

Karesi, Balıkesir, Güncel
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