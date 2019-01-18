Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu
48 dakika önce
Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi.
Balıkesir
'de gerçekleştirilen operasyonda, Kilikya dönemine ait olan olduğu belirlenen "Yıldız Avcısı" heykeli ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi
ilçesine bağlı Üçpınar
Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.
Aramada, Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen "Yıldız Avcısı" heykeli bulundu.
Olayla ilgili A.A. ve A.D. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:43 Kaynak: AA
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