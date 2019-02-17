Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

8 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Şamlı'da tarihi eser operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri Şamlı'da tarihi eser operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma komutanlığına gelen bir istihbaratta Şamlı ilçesinde ikamet eden M.D.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.D.'nin Şamlı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Lahit Kapağı ve 1 adet Sütun Başı ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlere Balıkesir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:08 Kaynak: İHA

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