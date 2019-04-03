Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'de Tarihi Eser Operasyonu

42 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit'e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden 10 Y 7523 ve 10 NA 919 plakalı iki aracı takibe aldı.

Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu, piyasa değerinin 250 bin Avro ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Ö.M, N.K, İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:49 Kaynak: AA

Edremit, Balıkesir, Güncel
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