Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

20.06.2022 23:01
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait araçta yapılan aramalarda 243 sikke ve 46 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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