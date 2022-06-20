Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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