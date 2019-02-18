Balıkesir'de Tarihi Lahit Başı ve Sütun Kapağı Ele Geçirildi
1 saat önce
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi.
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi. Karesi
ilçesinin Şamlı
Mahallesi'nde izinsiz kazı çalışması yapıldığı yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin eklentilerinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Eserler Balıkesir
Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:10 Kaynak: DHA
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