Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarihi Lahit Başı ve Sütun Kapağı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Tarihi Lahit Başı ve Sütun Kapağı Ele Geçirildi

1 saat önce

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi.

Balıkesir'de Tarihi Lahit Başı ve Sütun Kapağı Ele Geçirildi, System.String[]
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi.

Karesi ilçesinin Şamlı Mahallesi'nde izinsiz kazı çalışması yapıldığı yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin eklentilerinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen lahit kapağı ve sütunbaşı ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Eserler Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:10 Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel
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