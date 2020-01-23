Balıkesir'de tarihi mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de tarihi mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarihi olduğu tahmin edilen mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarihi olduğu tahmin edilen mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dursunbey ilçesinde yaşayan A.O.U. ve F.S'nin tarihi eser niteliğindeki mezar taşını satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 100x80 santimetre ebatlarında ve 40 santimetre kalınlığında, üzerinde yazılar bulunan mezar taşı ele geçirildi.

Milattan sonra 100-200 yıllarına ait olabileceği tahmin edilen mezar taşını muhafaza altına alan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Dursunbey, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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