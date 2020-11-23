Balıkesir'de tarihi yapılar kente kazandırılacak - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara, Edremit, Karesi ve Havran ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda ve kent merkezindeki tarihi bina ile çeşmelerde restorasyon çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi binaların tadilat, onarım ve restorasyonlarıyla Havran Belediyesi ortaklığında Terzizade Saadettin Bey Konağı da restore ediliyor.

Karesi Mahallesi'ndeki 150 yıllık Ekinel Evi'nde de restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kentteki 7 çeşmenin de rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Karaoğlan Meydan Çeşmesi, Aziziye Çeşmesi, Kasaplar Cami Çeşmesi, Kayabey Cami Çeşmesi, Fatıpınar Çeşmesi, Keçeçi Hafız Mehmet Efendi Çeşmesi ve Sülüklü Çeşme'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları da yapılacak.???????