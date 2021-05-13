BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI - Son Dakika

BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

13.05.2021 09:18

BALIKESİR'de, bayram namazı tarihi Zağnos Paşa Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı.

BALIKESİR'de, bayram namazı tarihi Zağnos Paşa Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı. Bayram namazı sonrası açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, halkla bayramlaşıp, evlerine uğurladıklarını belirterek, halkın Ramazan Bayramı'nı, sonrasında normal hayata umutla dönüş bilinciyle geçirmelerini istedi.

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada, Balıkesir'de bayram namazı, camilerde alınan önlemler ve sosyal mesafe kuralıyla kılındı. Balıkesir protokolü ise bayram namazını, ilin sembollerinden tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde halkla uzaktan bayramlaştı.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Mübarek Ramazan ayını hayırlısıyla tamamladık. Ramazan Bayramı'nda milletçe buluştuk. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin pekiştiği, milletçe bütün İslam alemi olarak haksızlıkların, hukuksuzlukların ve Kudüs'te yaşananların son bulduğu bir dünyada yeni bayramlara, sağlık içinde erişmeyi temenni ediyoruz. Bugün bayram namazını bizde il protokolümüzle Zağnos Paşa Caminde kıldık. Vatandaşlarımızla bayramlaştık ve onları evlerine uğurladık. Biz de şimdi geçiyoruz. Bu bayramı inşallah evlerimizde huzur içinde, sakin ortamda ve virüs tedbirlerine dikkat ederek elde ettiğimiz bu kazanımı, milletimizin büyük fedakarlıklarla elde ettiği bu kazanımı geri çevirmeden, kaybetmeden bayram sonrasına umutla, heyecanla normal hayata dönüş beklentimizde idrak edelim. Bütün vatandaşlarımızın, milletimizin ve İslam aleminin mübarek bayramını tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Ramazan'ı Şerifin hasılası olan Ramazan Bayramı'ndayız. Milletimizle Ramazan Bayramı'nı bütün İslam alemi olarak kutluyoruz. Tabi zor günlerden geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı, Ramazan Bayramı vesilesiyle hem salgından kurtulduğumuz, hem de Müslümanların ilk kıblesi olan, Mescidi Aksa'nın özgürleştiği, Kudüs'ün özgürleştiği günleri göreceğimiz ümidiyle hem İslam aleminin, hem milletimizin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Gönül isterdik ki bu bayramda hep birlikte olalım ama her ne kadar yan yana olamasak bile gönüllerimiz bir. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE TARİHİ ZAĞNOS PAŞA CAMİİ'NDE MESAFELİ BAYRAM NAMAZI - Son Dakika


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