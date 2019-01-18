Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Tarım Arazileri Zarar Gördü

Balıkesir'de Tarım Arazileri Zarar Gördü

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kalarak zarar gördü.

Balıkesir'de Tarım Arazileri Zarar Gördü, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kalarak zarar gördü.

Yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve kuvvetli yağış, ilçeye bağlı kırsal bölgedeki Kocagöl, Hamamlı, Akçaova ve Salur mahallelerinde sulama ve drenaj kanallarının taşmasına neden oldu.

Drenaj kanallarındaki suyu göle aktaran pompaların sayısının yetersiz kaldığı iddia edildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Manyas Gölü kıyısındaki mahalleler, aşırı yağışların olduğu yıllarda sıkıntı yaşıyor. Mağdur olan çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için Manyas Kaymakamlığı hasar tespiti için görevlendirme yaptı." ifadesini kullandı.

Hamamlı Mahallesi muhtarı Hikmet Saygı da mahalledeki 3 bin dekar arazinin su altında olduğunu belirterek, "Kanallardaki pompa sayısı artırılmalı ki çiftçi, yazlık ekimini yapsın, yaşadığı mağduriyeti yazın da yaşamasın." dedi.

Kocagöl Mahallesi sakinlerinden Sezai Çetin de ektiği buğday, yulaf ve arpaların su altında kaldığını, zararlarının büyük olduğunu dile getirerek, "Yağışların çok olduğu yıllarda biz bu taşkınları hep yaşıyoruz. Emeğimiz de ürünlerimiz de heba oldu." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:46 Kaynak: AA

Manyas, Balıkesir, Güncel
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