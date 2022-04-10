Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

10.04.2022 15:38

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı oğlu Barış Y'yi (32) öldüren baba Murat Y, (58) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli Murat Y, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" şeklindeki sorularına "Çok pişmanım" yanıtını verdi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. (58) ile oğlu Barış Y. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Murat Y'nin satırla vurduğu oğlu Barış Y, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Murat Y, polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı
Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı
Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

YORUMLAR
500
Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM Son dakika haber! OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜREN BABA: ÇOK PİŞMANIM

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: BALIKESİR - Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement