Balıkesir'de Taş Yüklü Tır Devrildi
57 dakika önce
Balıkesir'de taş yüklü tır devrildiBALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde taş yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Balıkesir
'de taş yüklü tır devrildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Havran
ilçesinde taş yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ucuz atlatılan kazada, maddi hasar meydana gelirken, tırın kasasında bulunan taşlar yol kenarına döküldü.
Edinilen bilgiye göre, kaza Balıkesir- Edremit
karayolu üzeri Havran Küçükşapçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 10 H 0649 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, tırın kasasında bulunan taşlar yola döküldü. Trafiğin güvenlik güçleri tarafından alınan önlem sonrası aksamadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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