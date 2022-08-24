Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, dün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpmış, kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) ise yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Çekiç çiftinin akraba ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

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