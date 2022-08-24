Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi

24.08.2022 18:30
Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi

Balıkesir'de tatil yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi memleketleri Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Balıkesir'de tatil yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi memleketleri Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde dün kontrolden çıkarak refüje çarpan araçta hayatını kaybeden Eskişehirli iş insanı Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç'in (39) cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Çekiç çiftinin cenazesi burada kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çekiç çiftinin akraba ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara'nın vefat eden eşi Fatma Ara'nın cenazesi de aynı camide kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.

Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, dün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpmış, kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) ise yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden iş insanı ve eşi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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