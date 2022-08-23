Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

23.08.2022 21:16

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı - Son Dakika
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