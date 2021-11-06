BALIKESİR - Tedavi edilen ak pelikan tabiata bırakıldı - Son Dakika

Yaklaşık iki hafta önce Ovabayındır Mahallesi'ndeki sulak alanda yaralı olarak bulunan ak pelikan, aynı gün Balıkesir Şefliğince, Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde vatandaşlar tarafından sulak alanda yaralı olarak bulunan genç ak pelikan, tedavisinin ardından Kuş Gölüne bırakıldı.

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