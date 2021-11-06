Pelikanın göl kenarına getirilişi
Veteriner hekim Ayşegül Coşkun Akpulat'ın açıklaması
Pelikanın göle salınması Balıkesir'de tedavi edilen ak pelikan tabiata bırakıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde vatandaşlar tarafından sulak alanda yaralı olarak bulunan genç ak pelikan, tedavisinin ardından Kuş Gölüne bırakıldı.
Yaklaşık iki hafta önce Ovabayındır Mahallesi'ndeki sulak alanda yaralı olarak bulunan ak pelikan, aynı gün Balıkesir Şefliğince, Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirildi.
Ak pelikan burada ekiplerce tedavi altına alındı.
Kuşcenneti Milli Park Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat, AA muhabirine, ak pelikanın göçe bağlı etkiler sonucu yorgun düştüğünü, destekleyici bakım ve tedavisinin ardından halkalanarak kayıt altına alındığını dile getirdi.
Açıklamanın ardından, ak pelikan görevliler tarafından Manyas Kuş Gölü'ne salındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Tedavi edilen ak pelikan tabiata bırakıldı - Son Dakika