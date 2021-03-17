BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

17.03.2021 22:29

Balıkesir'in merkez ve Bandırma ile Edremit ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in merkez ve Bandırma ile Edremit ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 2, Bandırma'da 3 ve Edremit'te 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda toplam 61 bin 550 lira, 70 banka dekontu, 15 senet, 4 not defteri, ajanda, 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 97 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait sızıntı dergisi ve 10 bin lira meblağında senet ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliye TCK'nın 241 maddesine göre tefecilik suçundan adli işlem yapıldı.

BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Tefeci operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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