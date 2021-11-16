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Balıkesir'de tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in katil zanlısı tutuklandı

16.11.2021 23:10
Balıkesir'de tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in öldürülmesine ilişkin, 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in öldürülmesine ilişkin, 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibinin, Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde bulması üzerine, Ferit A. (42), Nihan A. (40), kızları Özlem A. (18), Mert T. (23) ile maktulün oğlu Ç.Ö. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Nihan A, Özlem A. ve Mert T, serbest bırakıldı.

Hakan Özbeğen'in oğlu Ç.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ferit A. tutuklandı.

Maktulün eşi Sinem Özbeğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin ölümü üzerine büyük acı yaşadığını söyledi.

Hakan Özbeğen'in 8 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni olduğunu ifade eden Özbeğen, şunları anlattı:

"Bu olay keşke yaşanmasaydı. Eşimin acısını yaşayamadan, oğlumu bekliyorum. Bu, dedikodudan kaynaklanan bir olay, kesinlikle böyle bir şey yok. 19 yaşındaki bir kızın, eşime olan yakınlığından dolayı çıkan bir olay. Adalet yerini bulacak. Oğlumun gözaltına alınması, babasını savunurken oluyor. Babasının defalarca vurulduğunu görüyor. Kaldırıp hastaneye götürmek istiyor, tekrar saldırıya uğruyor. Kaç bıçak darbesi olduğunu bilmiyorum. Ölümcül darbeyi göğüs altından almış."

Olay

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde bulmuş, vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, Özbeğen'in oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A (40) gözaltına alınmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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