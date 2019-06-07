Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde, kıyıya bağlı teknede meydana gelen motor hırsızlığı olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.Ö. (41) ve S.E. (33) oldukları tespit edildi.
Tekne motorunu çaldığı tespit edilen S.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken diğer şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:21 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sahilkent, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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