Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:21 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Ayvalık ilçesi Sahilkent
Mahallesi'nde, kıyıya bağlı teknede meydana gelen motor hırsızlığı olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.Ö. (41) ve S.E. (33) oldukları tespit edildi.
Tekne motorunu çaldığı tespit edilen S.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken diğer şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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