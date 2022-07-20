Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika
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Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2)

20.07.2022 11:41

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçay sahili açıklarında Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay fiber tekne ile denize açılarak alargada tonoza bağlı "Never Say Never" isimli tekneye gitti.

Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.

Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 sahil güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

YORUMLAR
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EDREMİT'TE TEKNE BATTI, 1 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 2 KİŞİ İSE ARANIYOR EDREMİT'TE TEKNE BATTI, 1 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 2 KİŞİ İSE ARANIYOR Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika
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