Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2)

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Akçay sahili açıklarında Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay fiber tekne ile denize açılarak alargada tonoza bağlı "Never Say Never" isimli tekneye gitti.
Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.
Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 sahil güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.
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