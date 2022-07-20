Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 sahil güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Akçay sahili açıklarında Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay fiber tekne ile denize açılarak alargada tonoza bağlı "Never Say Never" isimli tekneye gitti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika

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