Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü - Son Dakika
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Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü

21.07.2022 10:57
Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam etti.

Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dün Atınkum sahilinden denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmalarını sürdürdü.

Sahil Güvenlik ekipleri, insansız su altı arama kurtarma robotuyla açık denizde arama çalışması yaptı. Karadaki personel ise dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz aradı.

Bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri botlarla denize açılarak destek verdi.

Öte yandan, Hasan Hüseyin Işıktaş'ın aslen İzmitli olduğu, Edremit'teki yüksek okulda öğrenim gördüğü ve yaz aylarında turizm işletmelerinde çalıştığı öğrenildi.

Dün, Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü - Son Dakika
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